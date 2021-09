Mesajul lui Nicușor Dan, de ziua Bucureștiului, prost primit de bucureșteni. Ce-i reproșează edilului Cu ocazia zilei Bucureștiului, serbata pe 20 septembrie, primarul general Nicușor Dan a ținut sa marcheze momentul și sa posteze un mesaj aniversar. In replica, bucureștenii i-au transmis sa lase evenimentele istorice deoparte și sa se ocupe de problemele actuale: lipsa apei calde, toaletarea copacilor ori dezinsecția și deratizarea. „Pe 20 septembrie 1459, in vremea domniei lui Vlad Țepeș, a fost emis primul document in care este menționata „cetatea București”. La exact 200 de ani de la aceasta prima atestare (in 1659), Bucureștiul devine capitala Țarii Romanești, iar dupa inca doua secole devine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

