Stiri pe aceeasi tema

- In conferința de presa premergatoare patidei FCSB - Anderlecht, Nicolae Dica a insistat sa precizeze ca, in ciuda rezultatelor dezamagitoare din Superliga, postul sau n-ar fi sub nicio forma in pericol

- FCSB a fost egalata de FC Voluntari in minutul 90+7, terminand 1-1, partida de luni din etapa a zecea a Superligii. Nicolae Dica, antrenorul roș-albaștrilor, le-a transmis un mesaj jucatorilor sai dupa un nou meci fara victorie.​

- Nicolae Dica este furios chiar daca FCSB a obținut primul succes din acest campionat. Antrenorul este nemulțumit ca echipa lui a fost condusa cu 2-0 la pauza de Chindia Targoviște, deși rivalii au fost cu un om mai puțin pe teren inca din minutul 7. Tehnicianul roș-albaștrilor și-a criticat dur jucatorii.…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat cu CS Mioveni, 1-1. Antrenorul roș-albaștrilor s-a plans de accidentarile din lotul vicecampioanei. ”Ne așteptam sa avem un joc greu, știam ca Mioveniul este o echipa buna acasa. Nu am reușit sa punem presiune, sa…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de prestatia elevilor sai in repriza a doua a meciului cu FC U Craiova 1948. ”O prima repriza nu foarte buna. Nu am reușit sa ne inchidem foarte bine. Am avut momente cand ne-am dus in pressing, dar am avut probleme la contraatacurile lor, la Bauza,…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat ca vicecampioana este interesata de jucatorii David Miculescu de la UTA si Alexandru Isfan de la FC Arges, dar a subliniat ca transferurile nu sunt perfectate. „Ar putea aparea zilele astea si un jucator nou… sper ca in aceste zile sa facem unul-doua…

- FCSB a anuntat instalarea lui Nicolae Dica, pe banca tehnica. Antrenorul il inlocuieste pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 42 de ani a condus deja primul antrenament si va reveni pe banca…

- Antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat meciul din prima manșa a celui de-a doilea tur preliminar al Europa Conference League, cu Olimpija Ljubljana. „Incepem aceasta competitie impotriva unei echipe din Slovenia si ne dorim cu totii sa facem un meci bun din toate punctele…