Mesajul lui Nicolae Ciucă pentru liberali: Să se vadă că PNL nu are alt obiectiv decât de la a dezvolta şi moderniza România! ”Trebuie sa le spunem tuturor ce a insemnat guvernarea liberala. S-a vorbit de subiectul care tine prima pagina in aceste zile. Subiectul pensiilor. Da, intr-adevar, in ultimii 3 ani de zile, PNL a crescut valoarea punctului de pensie de 3 ori. Efectiv, ultimele doua dati de catre Guvernul pe care l-am condus. Am crescut valoarea punctului de pensie de la 1265 de lei cu 40%, pana la valoarea de astazi de 1785 de lei. Da, PNL isi doreste si fac tot ceea ce ii sta in putinta pentru cresterea pensiilor a milioane de romani, pentru eliminarea inechitatilor si disparitatilor din vechea lege a pensiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

