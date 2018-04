Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu va demisiona, ca s-a simtit jignita de aprecierile presedintelui Iohannis si ca va merge mai departe. „Voi merge mai departe. Presedintele nu are atributii in a demite un prim-ministru", a afirmat Dancila la Romania TV, transmite digi24.ro.

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat ca este clar ca exista in Romania un conflict interinstitutional intre presedintele Iohannis si premierul Dancila, și ca, in opinia sa, cei doi trebuie sa gaseasca o cale de dialog.

- E razboi total intre Klaus Iohannis si coalitia PSD-ALDE. Presedintele i-a cerut public demisia premierului dupa scandalurile legate de BNR si de relocarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim. Cei din PSD au reactionat imediat. Liviu Plesoianu s-a dezlantuit in direct la Romania TV."Daca…

- "Domnul presedinte Iohannis a stiut ca dna prim-ministru merge in Israel, nu a aflat din presa. Deci a inceput sa spuna multe neadevaruri. (A stiut - n.r.)de la dna prim-ministru. Mie mi-a spus dna prim-ministru astazi (joi - n.r.) ca l-a informat pe presedintele Romaniei ca merge in Israel", a declarat…

- "Am vazut ca in ultimii ani in Romania am avut politica externa de a astepta ordinele venite de la altii. Daca ne spun unii astazi, o luam spre stanga, daca maine se schimba si spun 'luati-o pe dreapta', fara intrebari o luam la dreapta. Eu zic ca trebuie sa avem o politica externa care sa tina cont…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.''El merge in Israel (n.r. - presedintele Camerei Deputatilor,…

- "Am ramas dupa depunerea juramantului cred ca 10-12 minute, (...) i-am aratat presedintelui minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Angela Cristea, transmise la toti comisarii europeni, minciunile proaspete vorbesc, spunandu-i ca mie mi se pare antiromanesc…