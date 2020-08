Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, face valuri pe Facebook cu ultima sa fotografie. El a scris, vineri, pe Facebook ca nu este in campanie, nu este in concediu si este cu ochii pe toti cei care incalca legea, publicand o fotografie sugestiva in acest sens.”Nu sunt in campanie, nu sunt in concediu…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, au avut, vineri, la inceputul ședinței de Guvern, un dialog despre lupta impotriva rețelelor de traficanți și a interlopilor. Replicile celor doi: Ludovic Orban: „Dle ministru Vela, am vazut ca aiți reușit capturarea și extradarea.…

- Ministerul Afacerilor Interne desfasoara ample actiuni, impreuna cu alte structuri, pentru destructurarea clanurilor interlope, a declarat, vineri, ministrul Marcel Vela. „Am (…) un mesaj pentru clanurile interlopilor: suntem cu ochii pe voi”, a transmis Vela, intr-o declaratie la sediul MAI. El a precizat…

- "Această pagină de Facebook, după cum cred ca ați observat, este locul în care de multe ori îmi scriu gândurile, ideile, vă țin la curent cu acțiunile la care particip sau pur și simplu intru în dialog cu dumneavoastră. Fac acest lucru pentru ca, inainte de a exprima forța, Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Interne desfasoara „ample” actiuni, impreuna cu alte structuri, pentru destructurarea clanurilor interlope, a declarat, ieri, ministrul Marcel Vela, citat de Agerpres. „Am (…) un mesaj pentru clanurile interlopilor: suntem cu ochii pe voi”, a transmis Vela, intr-o declaratie la…

- „Marcel Ciolacu, acum din intamplare in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, santajeaza public Guvernul Romaniei! Din functia de presedinte al CD, Marcel Ciolacu, cere guvernului sa nu respecte Constitutia Romaniei. Cat tupeu. Cata ipocrizie. Intarzie voit legea care salveaza vieti in Romania…

- Ministerul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, in Valea Jiului, ca autoritatile locale din toate judetele afectate de inundatii trebuie sa grabeasca evaluarea pagubelor si sa trimita documentatiile necesare spre prefecturi. "Este o radiograma care a fost transmisa catre toate prefecturile…

- Marcel Vela ii indeamna pe oamenii care vor sa adopte catelusii sa-l contacteze in privat pentru informatii suplimentare si mai multe poze cu dragalasii patrupezi. Puii si mama lor se afla, in momentul de fata, la un adapost. "... niște pui au fost batuți, iar mai apoi, alaturi de mama lor,…