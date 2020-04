Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 aprilie, medicii romani s-au intors din misiunea din Italia pentru lupta cu coronavirusul. Pe langa Premierul țarii noastre, Ludovic Orban, și Ambasadorul Italiei in Romania a ținut sa le transmita acestora un mesaj de mulțumire.

- Echipa medicala formata din 11 medici, 3 asistenti si un ofiter de legatura din IGSU, care s-a aflat timp de 17 zile in misiune, in Italia, s-a intors acasa cu o aeronava militara cu care au fost transportate si materiale medicale donate de Papa Francisc pentru orasul Suceava.

- Un tanar care activeaza in cadrul Asistentei Medicale de Urgenta din R. Moldova a decis sa le arate cetatenilor cum, de fapt, sunt echipati medicii de pe ambulanta. Mesajul medicului, publicat pe Facebook, dar sters la scurt timp, a fost transmis in contextul afirmatiilor facute de ministra Viorica…

- Premierul i-a cerut ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sa inceapa demersurile necesare, insa in baza unei "selectii riguroase", potrivit Hotnews.ro. "Am primit mai multe solicitari din Spania, din partea mai multor cetateni romani, cetateni care au avut contracte de munca,…

- Premierul interimar Ludovic Orban a sustinut, luni, la Guvern, o videoconferința cu premierii din Italia, Bulgaria, Cipru, Austria, Croația și Israel pe tema COVID-19. Potrivit Guvernului, prim-ministrul a prezentat masurile de prevenție luate de autoritațile romane pentru prevenirea extinderii pe teritoriul…

- "Inca din momentele in care s-a vazut dimensiunea epidemiei, am rugat romanii din regiunile afectate sa evite orice deplasare care nu este necesara, pentru ca, la urma urmei, nu fac altceva decat sa-si puna in pericol membrii familiei, sa-si puna in pericol prietenii. Sigur, asta nu inseamna ca nu mai…

- Ludovic Orban și-a exprimat parerea despre coronavirus inainte de ședința plenului reunit pentru acordarea votului de investitura a noului Executiv. Premierul desemnat a precizat, luni, ca nu sunt cazuri de coronavirus in Romania. Totodata, a facut un apel la calm, solicitand oamenilor sa acorde credibilitate…

- Victor Ponta a invocat duminica seara „o situație la fel de dificila” ca la cutremurul din 1977, având în vedere apariția coronavirusului în Italia, țara unde se afla o comunitate puternica de români, și a profitat de ocazie pentru a-l propune prim ministru pe Raed…