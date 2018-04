Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politicieni au transmis sambata, pe Facebook, mesaje de Paste in care le ureaza romanilor ca aceasta sarbatoare sa le aduca sanatate, fericire, incredere si liniste si ii indeamna la intelepciune si iertare.

- "Paste fericit tuturor! Sfanta Inviere sa va aduca lumina in suflet si impacare. Pentru copii, iepurasul sa vina incarcat cu surprize placute!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

- Mesajul fostei soții a lui Andrei Gheorghe. Petruța a publicat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris cateva cuvinte emoționante. Petruța Gheorghe, fosta soție a lui Andrei Gheorghe de care a divorțat in anul 2015, a publicat o fotografie cu o floare cumparata impreuna cu omul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, si presedintele Comisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda, doi dintre oamenii obedienti lui Liviu Dragnea, au distribuit imediat mesajul postat de seful lor de partid pe Facebook cu ocazia Pastelui Catolic si a Floriilor. Potrivit unor surse politice, Liviu Dragnea…

- Fostul lider PSD Mircea Geoana a postat pe Facebook un mesaj de condoleante in memoria istoricului Neagu Djuvara insotit de o poza in care apare fostul lider PNL Mircea Ionescu Quintus. Ieri, presedintele PSD Liviu Dragnea l-a confundat pe Neagu Djuvara cu unchiul sau, Mircea Djuvara, mort in 1945.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…