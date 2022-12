Mesajul lui Lionel Messi, dupa ce a bifat meciul 1000 in cariera, a fost unul special. Starul argentinian a atins o borna fabuloasa și a sarbatorit așa cum se cuvine alaturi de fanii sai din mediul online. Messi s-a aratat extrem de entuziasmat de pragul pe care l-a atins in cariera sa extraordinara. Mesajul lui […] The post Mesajul lui Lionel Messi, dupa ce a bifat meciul 1000 in cariera: „Ce nebunie!”. Cum a reacționat soția sa appeared first on Antena Sport . The post Mesajul lui Lionel Messi, dupa ce a bifat meciul 1000 in cariera: „Ce nebunie!”. Cum a reacționat soția sa first appeared on…