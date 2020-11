Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost surprins in timp ce poza alaturi de o mireasa și domnișoarele sale de onoare. Acesta tocmai ce coborase din caruciorul de golf și se afla in drum spre casa clubului. Trump a zambit și nu a fost intrebat de rezultatul alegerilor, deși toate televiziunile il anunțau caștigator pe…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . AFP califica anuntul drept “o victorie care…

- Joe Biden este noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Candidatul democratilor la Casa Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Președintele în funcție, Donald Trump, a pierdut alegerile în SUA. Mai multe instituții media americane și internaționale l-au declarat pe Joe Biden câștigator al alegerilor în statul Pennsylvania. Astfel, dupa patru zile de la alegerile prezidențiale,…

- In afara de Donald Trump și Joe Biden, alți 1.200 de americani candideaza cel puțin teoretic la președinție, dar aproape niciunul dintre ei nu este cunoscut publicului larg. BBC a vorbit cu trei candidați - cu pianista Jade Simmons, cu Brock Pierce, fost actor, in prezent antreprenor de succes in domeniul…

- Joe Biden este oficial contracandidatul lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din data de 3 noiembrie. Acesta a fost nominalizat marți de Partidul Democrat pentru a intra in aceasta cursa, relateaza Agerpres.”Este onoarea vietii mele sa accept nominalizareaPartidul Democrat pentru functia de presedinte…