Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de miercuri, Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe indreptat catre familiile celor șapte militari morți in urma prabușirii elicopterului IAR330- Puma, dar și catre Armata Romana, care, incepand de ieri seara, este mai saraca cu șapte eroi. In cursul nopții de miercuri spre…

- Sunt momente cumplite pentru familiile pilotului avionului MiG-21 LanceR și ale celor șapte oameni aflați la bordul elicopterului IAR- 330 Puma, aparate de zbor care s-au prabușit, miercuri seara, pe 2 martie, in județul Constanța. Membrii echipajului elicopterului IAR 330-Puma – pornit in misiune de…

- Sapte militari romani cu varste cuprinse intre 27 si 53 de ani au murit in elicopterul IAR 330-Puma prabusit in Constanta, in timp ce incercau sa isi salveze un alt coleg care s-a prabusit cu un avion de vanatoare MIG-21 Lancer. Elicopterul militar tip IAR 330 – Puma al Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu…

- Dubla tragedie aviatica, in Romania. Un MiG 21-Lancer romanesc s-a prabușit langa localitatea Cogealac, din județul Constanța, dupa ce a disparut de pe radare. Un elicopter IAR-330 Puma, care a decolat de urgența spre zona posibilului impact, a disparut și el de pe ecranele militarilor de la sol. Pilotul…

- Un MiG 21-LanceR și un elicopter IAR-330 Puma, prabușite langa Cogealac. MApN: 5 militari au murit UPDATEUn MiG 21-LanceR și un elicopter IAR-330 Puma, prabușite langa Cogealac. MApN: 5 militari au murit Dubla tragedie aviatica, in Romania. Un MiG 21-Lancer romanesc s-a prabușit langa localitatea Cogealac,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a transmis, miercuri seara, condoleante familiilor celor cinci militari care au murit in judetul Constanta. „Este o zi trista pentru familia Armatei Romane”, a transmis ministrul, precizand ca pilotul aeronavei MIG este n continuate cautat. Ulterior, Dincu a șters…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, ca Romania iși va dezvolta in continuare capabilitațile militare conform angajamentelor asumate in cadrul NATO, dupa ce Rusia a transmis ca Moscova nu accepta ca NATO sa stationeze armament…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma sambata ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat”, ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate. Mesajul șefului statului a fost transmis in ziua cand se implinesc 15 ani de cand țara noastra a intrat…