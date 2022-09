Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa decesul Reginei Elisabeta. „Serviciul ei remarcabil de-a lungul vieții, conducerea și dedicarea pentru pace au definit generațiile”, a scris aceasta, intr-o postare pe Twitter.

- Regina Elisabeta a II-a a murit joi, in castelul Balmoral din Scoția, la 96 de ani. Este cel mai longeviv monarh britanic, suverana aniversand in acest an 70 de ani de domnie, Jubileul de Platina.

- Cu ocazia Zilei Limbii Romane, Palatul Cotroceni va fi iluminat in culorile drapelului național, miercuri seara, incepand cu ora 20:30, iar președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj. „31 august marcheaza Ziua Limbii Romane, o sarbatoare a celor care, oriunde s-ar afla, gandesc, vorbesc și simt…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit un…

- David Popovici a scris istorie la Budapesta. Este primul roman care a devenit campion mondial la natație. Tanarul de 17 ani a caștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber la Campionatul Mondial din Ungaria! Timpul reușit de David este al 4-lea din istoria probei. Campionul le-a mulțumit fanilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de multumire Frantei pentru prezenta militara in Romania in cadrul fortei de reactie rapida a NATO, cu ocazia primirii in tara noastra a presedintelui francez Emmanuel Macron, informeaza AGERPRES . „Am avut placerea de a-l primi pe presedintele francez Emmanuel…

- Președintele francez va ajunge in Romania marți seara. Va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis, urmand sa se intalneasca și cu soldații francezi din NATO aflați la baza militara de la Kogalniceanu.