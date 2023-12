Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a devansat recepția de 1 Decembrie, pentru ca tot astazi are programata deplasarea in Dubai. In discursul sau, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca la 105 ani de la Marea Unire este important sa reflectam asupra reusitelor si a progreselor realizate. „Dragi romani, 1…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat, in discursul sau de Ziua Naționala a Romaniei ca rezultatele „maratonului electoral” din 2024 vor fi cele care vor arata care va fi cursul țarii noastre in urmatorii ani, dat fiind ca urmeaza patru randuri de alegeri.

- Președintele Klaus Iohannis a devansat recepția de 1 Decembrie, pentru ca tot astazi are programata deplasarea in Dubai. In discursul sau, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca la 105 ani de la Marea Unire este important sa reflectam asupra reusitelor si a progreselor realizate. „Dragi romani, 1…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, vineri, un discurs de Ziua naționala, la recepția oferita la Palatul Cotroceni, unde a declarat ca 2024 va fi un an hotarator pentru cum va arata Romania viitorului. „Va fi un temeinic exercitiu al maturitatii noastre democratice sa participam la toate rundele…

- Economia romaneasca ar putea avea o crestere mult mai mare cu un aport mai consistent dinspre sistemul educational, este un mesaj care vine dinspre un investitor important in piata bancara locala, grupul Erste din Austria, care este actionar majoritar la BCR.Institutia de credit a alcatuit un raport…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferinta, pe tema situatiei din Orientul Mijlociu dupa atacurile Hamas asupra Israelului, informeaza AGERPRES . Potrivit Administratiei Prezidentiale, summitul extraordinar a fost convocat…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferinta, pe tema situatiei din Orientul Mijlociu dupa atacurile Hamas asupra Israelului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, summitul extraordinar a fost convocat de presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Unitatii Germane la Bucuresti, ca Germania a dovedit prin sustinerea vocala si constanta in favoarea aderarii Romaniei la Schengen ca „prietenul la nevoie se cunoaste”. „Speram sa atingem acest deziderat cat mai curand,…