Postul național de televiziune din Marea Britanie, BBC, era cooptat in strategia "London Bridge is down", planul special conceput pentru momentul in care ar fi murit regina Elisabeta a II-a.

Actorul Daniel Craig, care l-a interpretat pe James Bond, celebrul agent secret aflat in slujba Majestatii Sale, a afirmat ca regina Elizabeth a II-a lasa in urma o "mostenire fara egal si i se va simti lipsa".

Presedintele chinez Xi Jinping a transmis vineri "sincere condoleante familiei regale, guvernului si poporului britanic", la moartea reginei Elisabeta a II-a, a transmis televiziunea publica CCTV, citata de AFP.

Regina Elisabeta a II-a va ramane in amintirea intregii lumi drept un simbol al demnitații și stabilitații, transmite liderul USR, Catalin Drula, in mesajul de condoleanțe: „Decesul Majestații Sale este cu adevarat finalul unei ere", anunța mediafax.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au transmis joi, dupa decesul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii ca fosta suverana a construit punți intre națiuni.

Protestatarul Marian Ceaușescu a descins la casa lui Ion Iliescu, dupa moartea fostului șef de stat rus Mihai Gorbaciov. Ceaușescu i-a adresat mesaje dure lui Iliescu, numindu-l criminal.

Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiei jurnalistei Daria Dugina, care a murit intr-un atentat cu mașina capcana. Mesajul a fost publicat luni pe canalul oficial Telegram al Kremlinului.

Fostul deputat social-democrat Silvian Ciuperca, fost presedinte al Consiliului Judetean Ialomita, a fost gasit mort, duminica, in localitatea Balcesti din judetul Valcea. Trupul politicianului a fost vazut intr-un sant de un trecator care a sunat la 112.