- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de punere in funcții a miniștrilor din noul Guvern condus de Florin Cițu și a ținut sa le transmita ca au foarte mult de lucru, incheind cu un indemn „La treaba!” Toți cei 21 de membri ai guvernului au rostit juramantul de primire a mandatului in fața președintelui…

- Guvernul Florin Cițu a fost investit prin votul Parlamentului, cu 260 de voturi pentru și 186 impotriva, dupa o zi de audieri in comisii și dezbateri in plen. Membrii guvernului au depus apoi juramantul la Palatul Cotroceni, in fața președintelui Klaus Iohannis.

- Lista ministrilor din Guvernul Citu si Programul de guvernare au fost depuse miercuri dimineata la Parlament. Liderii dreptei spera ca pana la finalul zilei noii ministri sa poata depune juramantul la Palatul Cotroceni. Astfel, conducerile Camerelor au stabilit ca audierile ministrilor sa aiba loc in…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne, cu privire la aspectele care tin de campania de vaccinare anti-COVID. Seful...

