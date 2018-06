Stiri pe aceeasi tema

- Halep a reusit, sambata, sa intregeasca perfrormanta de a fi numarul 1 mondial cu titlul de grand slam mult visat. Jucatoarea romana a fost in finala de la Roland Garros sportiva mai buna, cu arsenalul de lovituri mai bogat si sportiva mai bine pregatita fizic. Stephens a “ars” repede, dupa un prim…

- Simona Halep a reușit, dupa trei incercari eșuate, sa obțina și prima victorie de Grand Slam! A ciștigat in fața americancei Sloan Stephens, și și-a adjudecat Roland Garros-ul! A fost un meci epuizant, inceput ezitant de sportiva noastra. Sloan a lovit mai bine și aproape nu a greșit, astfel ca și-a…

- "Cred ca a venit momentul si pentru Simona. Joaca cel mai bun tenis din circuit. Este pregatita, nu vad cum sa piarda. O sa conteze doar cate trofee de Grand Slam o sa ia. Cand ia unul o sa fie foarte gurmanda, pe toate o sa le ia", a spus Nastase. Simona Halep joaca, astazi, pentru un prim…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Sloane Stephens, locul 10 WTA, joaca astazi finala Roland Garros 2018. Meciul incepe la ora 16:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV și Eurosport. Ilie Nastase, fost caștigator la Roland Garros, a vorbit despre meciul Simona Halep - Sloane Stephens, despre…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA si Sloane Stephens (25 de ani), pozitia a 10-a in clasamentul mondial, se vor intalni, astazi, de la ora 16:00, in finala turneului Roland Garros. Sportiva noastra se afla la a treia incercare de a castiga titlul la French Open si la a patra finala de Grand Slam…

- Simona Halep va disputa, sambata, finala de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens. Adversara ei s-a laudat cu un titlu caștigat, spunand ca Halep mi are astfel niciun avantaj. Ilie Nastase a reacționat. „Niciun avantaj pentru Halep pentru ca eu am un titlu, iar ea nu are nicunul”,…

- Ilie Nastase o lauda pe Simona Halep: ”E intr-o forma foarte buna, imi place cum joaca”. Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Simona Halep, numarul 1 WTA, este in creste de forma inaintea turneului de la Roland Garros, precizand ca ii place cum joaca in ciuda…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Simona Halep, numarul 1 WTA, este in creste de forma inaintea turneului de la Roland Garros, precizand ca ii place cum joaca in ciuda infrangerilor de la Madrid si Roma. "Din ce vad la televizor, ea cred…