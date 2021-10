Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, susține ca liberalii au nevoie de un guvern cu majoritate clara, nu de o stransura. El indeamna liderii partidului sa caute compromisul politic și sa refaca alianța cu USR-PLUS. “Eu sper sa se ajunga la o formula cu majoritați clare, nu de stransura, ci cu…

- Surpriza pentru Florin Cițu in ziua moțiunii de cenzura. Pe holul Parlamentului a aparut o macheta reprezentand personajul Superman, cazut in cap. Reprezentanții PSD s-ar fi ocupat de acest lucru, care se dorește o aluzie la o postare distribuita pe rețelele de socializare chiar de premierul Florin…

- Prefecții și subprefecții USR PLUS, demiși joi de Florin Cițu, il acuza pe șeful Guvernului ca ”nu ia in serios actul guvernarii, ci transforma totul intr-un joc politic cu miza proprie”. Cei 14 prefecți și 28 de subprefecți susțin ca moțiunea de cenzura este singura soluție pe care o au in acest moment…

- USR PLUS și AUR au depus, vineri seara, moțiunea de cenzura la Senat, unde președinte este Anca Dragu. Moțiunea a fost inițiata de 122 parlamentari, 80 de semnaturi au fost de la USR PLUS și 42 de la AUR. Moțiunea este intitulata “Demiterea Guvernului Cițu, singura șansa a Romaniei de a trai!” “Romania…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai a transmis, miercuri seara, ca ”Florin Cițu trebuie sa plece” și ca va vota o moțiune de cenzura. “Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticorupție este sabotata din guvern. PNDL nu trebuie avizat. Voi vota o moțiune de cenzura impotriva lui…

- Deputatul PNL Ioan Cupșa, vicepreședinte de drept al PNL Bihor, fieful lui Ilie Bolojan, unul din “greii” partidului, și-a anunțat public susținerea pentru Ludovic Orban. Este primul semnal din PNL Bihor pentru unul dintre cei doi contracandidați la șefia partidului, Ludovic Orban și Florin Cițu. Ioan…

- Ludovic Orban și Florin Cițu și-au anunțat prezența la alegerile de sambata, la Oradea, alegeri la care va fi aleasa conducerea PNL Bihor. Singurul candidat este Ilie Bolojan, actualul președinte al organizației și unul dintre liderii de marca ai PNL, care nu s-au decis pe cine vor susține la Congres.…