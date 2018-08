Stiri pe aceeasi tema

- Tanara echipa a FC Viitorul a remizat cu formatia olandeza Vitesse Arnhem, la Ovidiu, in prima mansa a turului doi preliminar al Europa League, iar Gica Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei din sezonul 2017 2018, s a aratat multumit de evolutia elevilor sai.Desi a avut cinci jucatori sub 21…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, disputa astazi un nou meci in cupele europene. Elevii lui Hagi intalnesc pe terenul central al Academiei de Fotbal de la Ovidiu, de la ora 18.00, echipa olandeza Vitesse Arnhem, in mansa intai a turului doi preliminar al Europa League.Gica Hagi,…

- Dunarea Calarași va juca pentru prima data in istorie in Liga 1 duminica, de la ora 18:00, in deplasare cu Viitorul. Dan Alexa, antrenorul calarașenilor, recunoaște ca are emoții inaintea intalnirii cu formația condusa de Gica Hagi. ...

- O statistica a Ligii Profesioniste de Fotbal il gaseste pe Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, drept cel mai experimentat dintre cei 14 antrenori ai echipelor prezente la startul editiei 2018 2019 a Ligii 1.De asemenea, "Regeleldquo; este singurul dintre acesti tehnicieni care are in palmares…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca este dispus sa-l dea pe atacantul Denis Alibec, 27 de ani, la Viitorul, daca echipa lui Gica Hagi ii da un jucator la schimb. "Nu e plauzibil sa-l imprumut pe Alibec la Viitorul. Am oferta sa-l imprumut in alte parți, dar vreau sa iau bani pe el. Nu cred ca…

- Hagi, la catafalcul lui Cristian Țopescu. Inaintea meciului de duminica, de la Cluj-Napoca, CFR – Viitorul, decisiv pentru titlul de campioana, managerul echipei constanțene iși duce elevii sa se reculeaga la catafalcul marelui comentator Trupul lui Cristian Topescu a fost depus joi, in Studioul 2 al…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a avut o reacție nervoasa dupa meciul cu Poli Iași, 1-0, și a contestat decizia lui Cosmin Contra de a nu-l convoca pe Ianis Hagi pentru meciurile Romaniei cu Chile și Finlanda, din 31 mai și 5 iunie. (Vezi aici conferința in intregime) Astazi, Ianis Hagi…

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, s a aratat nemultumit ca selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, nu a inclus pe lista preliminara a convocatilor pentru meciurile amicale cu Chile si Finlanda mai multi jucatori de la FC Viitorul sau fosti la FC Viitorul.Contra…