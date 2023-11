Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un meci intens cu Israel, echipa naționala a Romaniei a caștigat cu scorul de 2- 1. Israel a reușit sa marcheze foarte devreme, aceasta marcand dintr-un corner cu ajutorul lui Eran Zahavi, in minutul 2. La puțin timp dupa primul gol, a venit și cel de al 2-lea gol, acesta fiind in favoarea Romaniei,…

- Tricolorii au efectuat, joi dimineata, ultima sedinta de pregatire in cantonamentul de la Mogosoaia, inainte de a pleca la Budapesta, acolo unde vor sta pentru meciul cu Israel, potrivit news.ro.Meciul de sambata are loc de la ora 21.45 si se disputa in Ungaria.Elvetia conduce in grupa I,…

- Israel – Elvetia s-a incheiat 1-1, dupa un meci extrem de important si pentru Romania. Duelul de la Budapesta, din preliminariile EURO 2024, a fost unul dramatic. Elvetienii au condus din minutul 36, dar au fost egalati in minutul 88, dupa un gol al lui Weissman. Meciul dramatic a fost in format LIVE…

- Campion mondial la minifotbal, Alexandru Bourceanu (38 de ani), fost internațional roman, sta cu ochii pe echipa lui Edi Iordanescu și spera sa ne calificam la Euro 2024, deși e de parere ca ar fi doar o consolare a unui fotbal bolnav. Israel - Romania va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la…

- Portarul Ionut Radu (26 de ani), titular in primele doua partide din preliminariile Euro 2024, revine la echipa naționala a Romaniei dupa o absența de 8 luni. Din informațiile GSP.ro, selecționerul Edward Iordanescu (45 de ani) il va convoca pe goalkeeperul lui Bournemouth la "dubla" cu Israel și Elveția,…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a analizat remiza Romaniei cu Israel, scor 1-1, in preliminariile EURO 2024. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate de sambata din grupa Romaniei: Kosovo - Elveția…

- Denis Alibec a deschis scorul in Romania – Israel 1-1 si a fost unul dintre cei mai activi jucatori ali lui Edi Iordanescu. Denis ALibec a fost schimbat in repriza a doua cu George Puscas. Denis Alibec a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei lui Edi Iordanescu. Alibec a marcat in minutul…

- Edi Iordanescu se bazeaza la meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Euro 2024 pe 3 fotbaliști care au uitat cum e sa joace. Andrei Rațiu n-a mai evoluat de 4 luni, Ianis Hagi a fost titular ultima data la naționala, in iunie, iar George Pușcaș nu are niciun minut petrecut pe teren in acest…