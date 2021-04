NATO a fost si continua sa fie pentru Romania principalul garant si pilonul fundamental al apararii, precizeaza Florin Cițu, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei NATO in Romania. Premierul amintește ca Romania sarbatorește de 17 ani Ziua NATO, in prima duminica din luna aprilie. Totodata, el anunța ca Guvernul va acționa in continuare pentru menținerea unei contribuții semnificative a țarii noastre la consolidarea NATO. ” La 4 aprilie 2021, Romania sarbatorește Ziua NATO , o tradiție pe care țara noastra o marcheaza, de 17 ani, in prima duminica a lunii aprilie. Timp de peste 70 de ani, Alianța…