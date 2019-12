Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Berchișești, Violeta Taran, a transmis un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei, ea considerand ca in aceasta zi romanii trebuie sa se simta liberi, drepti și mandri. Violeta Taran a spus ca Marea Unire este opera sublima a intregii natiuni romane, „care a stiut ca numai vointa unei ...

- Anii l-au transformat pe Mihai Bendeac, cam in același fel in care transforma pe toata lumea. Indragitul actor s-a maturizat și s-a transformat in cel despre care multe doamne ar spune ca este unul dintre cei mai doriți burlaci din Romania. Are și un look și un stil care deja l-au consacrat. Dar, evident,…

- Simona Halep a anunțat ca a incheiat oficial colaborarea cu antrenorul Daniel Dobre, 50 de ani, cu care a caștigat in premiera turneul de la Wimbledon in 2019. Darren Cahill va ramane singurul antrenor al Simonei, deși se spunea ca romanul Dobre ar putea continua ca secund in 2020, relateaza GSP.ro.…

- Papa Francisc a adresat miercuri credinciosilor mesajul de a nu-i agresa pe cei de alte religii si de a construi punti "cu cei care nu cred sau au o credinta diferita", cu prilejul Audientei generale de miercuri...

- Andra a cantat la nunta Teodorei, fata cea mare a lui Gigi Becali. Dupa evenimentul care a avut loc in weekend, artista a transmis un mesaj. Andra s-a declarat mai mult decat incantata ca a fost invitata sa intrețina atmosfera la nunta fiicei lui Gigi Becali. "Eu m-am maritat la 23 de ani și de aceea,…

- Cristina Pucean trece printr-o perioada foarte grea, dupa ce nepotelul ei in varsta de trei anisori s-a stins din viata. Chiar si asa, vedeta stie ca meseria este meserie si a decis sa onoreze toate contractele semnate, din respect pentru fanii ei.

- Pompierii constanteni din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a lansat o serie de recomandari in cazul producerii inundatiilor.,Avand in vedere previziunile meteorologice la nivel national, perioada de toamna este caracterizata prin caderi importante de precipitatii care ar putea…

- Durere de nedescris in familia Cristinei Pucean! Nepoțelul dansatoarei, care a murit la varsta de trei ani, a fost inmormantat. Cunoscuta blondina a publicat imagini și mesaje extrem de dureroase pe rețelele de socializare.