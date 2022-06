Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va primi un raspuns ”clar” la solicitarea de acordare a statutului de candidat la aderarea la Uniunea Europeana in aproximativ zece zile, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in timpul vizitei sale la Chisinau. De asemenea, liderul francez a subliniat ca ”problema transnistreana”…

- Președintele francez Emmanuel Macron a ajuns miercuri la Chișinau, dupa vizita pe care a efectuat-o in Romania. Macron s-a intalnit cu președinta Maia Sandu, iar cei doi au discutat despre relațiile bilaterale și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana.

- Din cauza razboiului din Ucraina au inceput sa apara probleme logistice serioase in transportarea marfurilor in Europa de Est, arata o analiza Deutsche Welle. Toate porturile din Ucraina sunt minate iar din aceasta cauza transportatorii moldoveni și ucraineni sunt nevoiți sa caute cai de ocolire pentru…

- Angajatii Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, impreuna cu cei ai Parchetului Anticoruptie, efectueaza perchezitii in imobilul fostului presedinte al Republicii Moldova si presedinte de onoare al Partidului Socialistilor (PSRM) Igor Dodon, le-a declarat reprezentantilor presei…

- Ministrul de externe britanic Liz Truss a dezvaluit ca Regatul Unit a inceput discuțiile cu aliații sai internaționali cu privire la trimiterea de armament modern in R. Moldova pentru a o proteja de Rusia. „Aș vrea sa vad Moldova echipata la standardul NATO. Aceasta este o discuție pe care o avem cu…

- Șefa statului, Maia Sandu, i-a cerut joi seara omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca Franța sa ajute autoritațile din Republica Moldova sa poata recupera o parte din bunurile obținute din bani iliciți furați din Republica Moldova, cu referire la bunurile imobiliare pe care oligarhul fugar Vlad…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau spune ca autoritațile Republicii Moldova s-au plins secretarului general ONU ca Agenția ONU pentru Refugiați nu acționeaza cu viteza cuvenita. Potrivit lui Igor Grosu, din cei 90 de mii de refugiați ucraineni stabiliți in Moldova, doar 30 de mii și-au primit…

- Pentru a se simti in siguranta, Republica Moldova – chiar daca este o tara neutra – trebuie sa investeasca mai mult in fortele sale armate, a declarat miercuri presedinta Maia Sandu, subliniind ca tara sa are nevoie de o armata functionala si moderna, capabila sa raspunda actualelor provocari. „O armata…