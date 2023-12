Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu venirea sarbatorilor de iarna și Campionul Mondial al Romaniei la inot, David Popovici, a transmis un mesaj de Craciun. Iata urarea facuta de sportivul de performanța pentru romanii de pretutindeni!

- Multiplul campion la inot David Popovici a transmis, un mesaj de Craciun pentru romani, in care indeamna oamenii sa se relaxeze si sa petreaca timp cu familia. “Craciun fericit! Incercati sa petreceti cat mai mult timp alaturi de familiile voastre si relaxati-va in aceasta perioada”, a spus Popovici.…

- Intr-un mesaj catre romani, premierul Marcel Ciolacu exprima speranța ca, impreuna, țara poate deveni locul ideal pentru copiii noștri. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu , a transmis un mesaj de Craciun in care indeamna la speranța și mobilizare pentru construirea unei țari ideale pentru viitorul copiilor.…

- Cele mai multe plati de Sarbatori, peste 56%, vor fi facute cash, releva rezultatele unui sondaj CEC Bank, in timp ce 26% dintre respondenti au afirmat ca vor folosi un card de debit, iar 11% un card de credit, relateaza Agerpres. De asemenea, platile cu cu ceasul sau cu telefonul vor fi in procentaje…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici a fost devansat de francezul Maxime Grousset si de italianul Alessandro Miressi. Romanul a inceput foarte slab, fiind…

- David Popovici este pregatit pentru campionatele Europene de la Otopeni, programate in perioada 5-10 decembrie 2023. Sportivul a anunțat ca va face mare spectacol. Pe langa faptul ca promite ca va face spectacol, David Popovici susține ca iși dorește sa-i inspire și pe copii. „Cel mai important lucru…

- Patrick Sebastian Dinu a caștigat medalia de aur in proba de 100 m mixt din cadrul Campionatului National in bazin de 25 de metri, competitie care are loc la Otopeni. David Popovici a luat medalia de bronz. Patrick Sebastian Dinu a cucerit aurul, reușind sa incheie proba cu timpul de 54.17. Sportivul…