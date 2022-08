Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj intalneste formatia slovena Maribor, joi, de la ora 20.00, pe teren propriu, in mansa secunda a play-off-ului Conference League. In tur, cele doua echipe au remizat, scor 0-0. Antrenorul echipei ardelene, Dan Petrescu, a declarat ca meciul cu NK Maribor va fi decis de o executie sau de o greseala.…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Maribor, din manșa retur a play-off-ului Conference League. CFR Cluj - Maribor se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe DigiSport și Prima SportIn tur a fost 0-0 Tehnicianul campioanei crede…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), a declarat ca rezultatul inregistrat cu Maribor, scor 0-0, este echitabil. “Am jucat patru meciuri in deplasare in Europa și le-am incheiat pe toate la egalitate. Cred ca a fost un rezultat corect astazi. Cred ca Maribor s-a aparat bine, au jucat…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca este important ca formatia sa sa obtina un rezultat pozitiv in partida cu NK Maribor, programata in Slovenia, in prima mansa a play-off-ului Conference League, dar a subliniat ca in meciul…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul de la Maribor, manșa tur a play-off-ului Conference League. Maribor - CFR Cluj, prima manșa a play-off-ului Conference League, se joaca joi, de la ora 21:15, liveTEXT pe GSP.ro. Maribor și-a schimbat antrenorul cu doua zile inaintea…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu FCU Craiova 1948. Tehnicianul a declarat ca argentinianul Juan Bauza, jucatorul formatiei oltene, traverseaza o forma foarte buna. „FCU Craiova are o echipa buna, cu experienta. S-a vazut la meciul lor cu CFR Cluj ca au fost condusi si au reusit…

- Dan Petrescu (54 de ani) a prefațat meciul dintre CFR Cluj și CS Mioveni, programat sambata, de la ora 21:30. Antrenorul campioanei a vorbit și despre performanțele europene ale formațiilor din Liga 1. CFR Cluj - CS Mioveni, in runda cu numarul 3 din Liga 1, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…