Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Gabriele Oriali va face parte din staff-ul lui Antonio Conte (54 de ani), noul antrenor de la Napoli. Antonio Conte a insistat pentru a-l aduce la Napoli și pe pe Gabriele Oriali, cu care a colaborat la Euro 2020, turneu final incheiat cu triumful Italiei. Oriali a fost team manager-ul…

- Echipa de fotbal SSC Napoli, campioana Italiei in 2023, care tocmai a incheiat un sezon sub asteptari, l-a numit in functia de antrenor pe fostul selectioner italian Antonio Conte, a anuntat miercuri presedintele si proprietarul clubului din Serie A, Aurelio De Laurentiis, pe contul sau de pe reteaua…

- Protestele au fost intotdeauna un mod esențial de a exprima nemulțumiri și de a solicita schimbari in societate. In Romania, ultimul deceniu a fost marcat de numeroase astfel de manifestari, care au abordat teme de la corupție politica pana la drepturi civile. In acest context, imaginea de fața, cu…

- Victor Osimhen (25 de ani) și-ar putea indeplini la vara visul de a juca in Anglia, calcand astfel pe urmele idolului Didier Drogba. Chelsea este gata sa achite 80 de milioane de euro și sa cedeze pe Romelu Lukaku plus pe un tanar jucator. Clauza intre 120 și 130 de milioane de euro din contract nu-i…

- Cristi Chivu (43 de ani), in prezent antrenor la Inter U19, ar putea da lovitura carierei de pana acum. Ajax e pe urmele sale și ia in considerare sa-l numeasca antrenor la clubul din Olanda. Ajax pregatește deja sezonul urmator, ținand cont de faptul ca acesta nu a fost unul conform așteptarilor. Olandezii…

- La Gazzetta dello Sport scrie ca la AC Milan favorit pentru a prelua postul de antrenor este Julen Lopetegui, in locul lui Stefano Pioli, care va pleca la finalul sezonului.Aceasta ar fi prima sa experienta de antrenor in Italia.

- Germano-italianul Domenico Tedesco, actualul selectioner al Belgiei, este unul dintre candidatii la postul de antrenor al echipei italiene de fotbal AC Milan, anunta Gazzetta dello Sport, citata de agentia DPA, potrivit Agerpres.

- Cristian Sapunaru a implinit 40 de ani, iar clubul Rapid i-a facut o surpriza. A adunat 40 de mesaje de la personaje importante din cariera fundașului: de la omul care l-a descoperit, Aurel Mandoiu, la Andre Villas Boas, Edi Iordanescu, Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau Dan Șucu. N-au lipsit colegii de…