Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a desemnat-o pe Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului si coordonator strategic al asistentei umanitare a refugiatilor, sa reprezinte Guvernul Romaniei la intalnirea de astazi cu doamna Dr. Jill Biden, prima doamna a Statelor Unite ale…

Carmen Iohannis a transmis, sambata, dupa intalnirea la București cu Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, ca „respectul, grija pentru suflet și comunicare n-au granițe".

Jill Biden, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, care sambata dupa amiaza, impreuna cu Carmen Iohannis, s-a intalnit cu mai multe mame si cu copii refugiati din Ucraina, le-a spus acestora ca ele, mamele, sunt „cele uimitoare".

Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, si sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, au ajuns, sambata, la Scoala Gimnaziala "Uruguay" din Sectorul 1 al Capitalei, care gazduieste elevi ucraineni refugiati.

"Intampinarea Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza in Romania", asta a scris Klaus Iohannis pe o rețea de socializare despre intalnirea pe care a avut-o cu Jill Biden, alaturi de soția sa, Carmen Iohannis.

Jill Biden a ajuns la intalnirea cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost intampinata de presedintele Klaus Iohannis și de soția acestuia, Carmen Iohannis.

Jill Biden, aflata in vizita in Romania, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii va vizita o scoala din Capitala in care au fost primiți cațiva elevi ucraineni refugiati.

Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, le-a servit mancare, vineri seara, militarilor americani aflati la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu.