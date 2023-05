Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu pune cruce CSA Steaua: Lucrurile sunt clare in privinta licentierii clubuluiPresedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, marti, ca din punctul de vedere al administratiei pe care o conduce lucrurile sunt clare in privinta obtinerii licentierii pentru Superliga…

- CFR Cluj crede ca prestațiile ostile ale arbitrilor ar proveni din nevoia președintelui Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu (38 de ani), de a-și umfla mușchii. Președintele campioanei, Cristi Balaj (51), ii susținuse pe toți oponenții lui Burleanu. „Am ras cand i-am auzit strigand «hoții! hoții!".…

- Administratia de Licentiere a Federatiei Romane de Fotbal a anuntat, vineri, lista cluburilor care au primit licenta pentru participarea la competitiile de Club UEFA si UEFA WCL, sezonul 2023 – 2024.Comisia pentru acordarea licentei cluburilor a pronuntat hotararile in data de 20 aprilie 2023. Conform…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, i-a blocat numarul lui Gigi Becali, patronul FCSB, pe care l-a acuzat la finalul Adunarii Generale de astazi ca ar fi mituit arbitri in trecut. Dupa Rapid - FCSB 1-0, arbitrul Horațiu Feșnic și Razvan Burleanu, președintele FRF,…

- Razvan Burleanu (38 de ani) este președintele Federației Romane de Fotbal din 2014. Acesta a anunțat ca are un salariu lunar de la FRF de circa 5.000 de euro. ”Aproximativ 5.000 de euro. Inca nu l-am publicat, dar o voi face. Intotdeauna cand am fost intrebat, am raspuns”, a spus Razvan Burleanu, la…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a anunțat ca se vor investi 400.000 de euro in panouri fotovoltaice la 3 cladiri: sediul FRF, baza de la Buftea și baza de la Mogoșoaia. La finalul Comitetului Executiv din 3 martie, Burleanu a declarat, printre altele, ca doar FRF și Federația…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a confirmat informația prezentata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor astazi, referitoare la implementarea unei legi impotriva „antrenorilor-paravan” incepand din sezonul viitor. Deși legea o afecteaza direct pe FCSB, aceasta…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a reacționat, dupa ce acesta a fost surprins stand in primul rand la gala „The Best”, organizata luni seara, la Paris. Oficialul FRF a spus ca iși dorește ca, in 5-10 ani, pe scena unei asemenea gale sa fie prezent cel puțin un…