- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis, miercuri, presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca intentioneaza sa foloseasca reuniunile G7 si NATO de joi pentru a spori „substantial” ajutorul letal defensiv oferit Ucrainei, a declarat, miercuri, un purtator de cuvant al premierului britanic, citat…

- Presedintele Volodimir Zelensk le cere italienilor, intr-un discurs rostit in Parlamentul italian, sa nu le mai permita accesul rusilor in zonele turistice din Italia si sa creasca presiunea si sanctiunile asupra Rusiei. El a facut o comparatie intre Kiev si Roma, aratand ca si capitala Ucrainei, la…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a tansmis, duminica, un nou mesaj, dupa ce aeroportul din orașul Vinnița a fost bombardat cu opt rachete. Acesta a cerut „inchiderea cerului deasupra Ucrainei” pentru toate rachetele rusești și avionele de lupta și o linie umanitara. Aeroportul din orașul…

- Președintele ucrainean, Volodymir Zelenski, a declarat, miercuri, ca aproape 6.000 de ruși au fost uciși in primele șase zile ale invaziei Moscovei și ca Kremlinul nu va reuși sa cucereasca țara sa cu bombe și atacuri aeriene. In noul mesaj, trimis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…