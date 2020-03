Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aron, barbatul care susține ca a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat, miercuri, pe Facebook, ca s-a tratat de aceasta infecție și a fost externat din spital. El spune ca a ramas uimit sa vada ca „toata lumea e pe strada”, crezand ca „romanii au ințeles ca ne paște un pericol mare”.Citește…

- Alte doua cazuri confirmate cu coronavirus – o femeie din Caras-Severin, venita in Italia, si un barbat din Bucuresti, venit din Londra. Numarul total al celor infectati se ridica la 88. Al 87-lea pacient este o femeie de 32 de ani din judetul Caras-Severin, venita din Italia in 10 martie…

- Un barbat de 26 de ani din Prahova, venit din Italia joi, 12 martie, a devenit cel de-al 80-lea caz de infectare cu noul tip de coronavirus, iar o femeie din Bucuresti - cazul 81. Barbatul este in carantina la Busteni, iar femeia se afla internata la Spitalul „Victor Babes”.

- Cazul cu numarul 36 de infectare cu noul tip de coronavirus este un barbat din Bucuresti, de 56 ani, care a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie 2020. Starea acestuia s-a agavat marti noapte, cand a prezentat simptome specific si a fost internat in ATI la Spitalul „Victor Babes”.

- Inca un pacient infectat cu coronavirus in Romania s-a vindecat! Elevul de liceu in varsta de 16 ani, care fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu confirmare de coronavirus, a fost externat, sambata, dupa ce doua teste succesive au iesit negative, anunta Directia…

- "Vom avea un rezultat, am inteles, de la Matei Bals, in seara aceasta, in jurul orei 9,00 (21,00 - n.r.) Am avut mai multi suspecti de coronavirus, niciunul nu a fost confirmat", a declarat ministrul Sanatații, Victor Costache.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, referindu-se la…

- Un tanar roman care este asistent medical in Germania și care a ingrijit pacienți infestați cu coronavirus acolo s-a prezentat cu simptome ale noului virus la spital in Romania. Barbatul are 25 de ani și a venit in vizita la parinți inca din 7 februarie.Tanarul de 25 de ani a venit acasa in vacanța.…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania, unde a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. Tanarul a fost trimis de la Resita la Timisoara, unde a fost izolat si se asteapta rezultatele analizelor.Un tanar de 25 de ani din Resita, care a lucrat…