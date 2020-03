Mesajul lui Bill Gates despre coronavirus si efectele lui asupra omenirii Iata ce inseamna Corona/COVID-19 in viziunea lui Bill Gates. Va prezentam o adaptare a textului semnat de Bill Gates. Ce ne invata Corona/COVID-19? "Scop spiritual" Ce ne invata Corona/-19? "Scop Eu cred cu tarie ca exista un scop spiritual in spatele unei situatii, indiferent ca noi o catalogam buna sau rea. Vreau sa va impartasesc parerea mea despre ceea ce ne face cu adevarat acest CORONA/COVID-19. 1. Ne reaminteste ca suntem egali, indiferent de cultura, religie, ocupatie, situatia financiara sau reputatie. 1. Neca suntem egali,de cultura, religie, ocupatie, situatia financiara sau reputatie. Acesta boala ne trateaza pe toti in mod egal, asa cum ar trebui sa facem si noi. Daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

