Mesajul lui Biden la cei 20 de ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie

- La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center au ajuns patru președinți. George Bush, in mandatul caruia au avut loc atentatele, Bill Clinton, Barack Obama și actualul președinte Joe Biden. Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj la comemorarea a 20 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Președintele a reiterat solidaritatea cu poporul american și a numit atentatele „un act odios de ura”.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a transmis un mesaj prin care indeamna la unitate la comemorarea a 20 de ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie, cel mai grav atac terorist din istorie, in urma caruia au murit 2.977 de oameni, relateaza BBC.

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Dupa atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, suferința comuna s-a transformat in solidaritate și un țel comun, in Statele Unite și peste tot in lume, in țarile Aliate și partenere, inclusiv in Romania, se arata in scrisoarea pe care i-a transmis-o Klaus Iohannis omologului…

- Statele Unite ale Americii comemoreaza sambata atentatele jihadiste de la 11 septembrie 2001 in jurul unui presedinte, Joe Biden, fragilizat de sfarsitul haotic al razboiului din Afganistan, declansat in urma cu doua decenii ca represalii la aceste atacuri ale Al-Qaida care au bulversat inceputul…

- Sunt posibile noi atacuri teroriste pe aeroportul din Kabul. Avertismentul vine din partea presedintelui american, Joe Biden, care a declarat ca, potrivit informatiilor din teren, in urmatoarele 24 pana la 36 de ore, exista riscul de atentate.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat vehement asasinarea "odioasa" a omologului sau din Haiti, Jovenel Moise, exprimand preocupare privind criza politica din aceasta tara si cerand...

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, si cu presedintele Romaniei. Klaus Iohannis a anuntat ca l-a invitat pe liderul de la Casa Alba sa viziteze Romania si a precizat ca a avut doua discutii scurte cu acesta.