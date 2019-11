Europarlamentarul Traian Basescu, președintele-fondator al PMP, l-a felicitat pentru campania susa de candidatul partidului la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu. Fostul președinte susține ca „a fost o onoare pentru partid” candidatura lui Paleologu. ”Buna dimineata Theodor,Ai fost bun in aceasta campanie. Daca romanii au inteles ca au nevoie de un presedinte ca tine, vom vedea maine […] Post-ul Mesajul lui Basescu pentru Theodor Paleologu: ”Ai fost bun in campanie. Acum relaxeaza-te!” apare prima data in Libertatea .