Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger i-a cerut lui Vladimir Putin sa puna capat razboiului din Ucraina. In opinia starului american, invazia rusa pe teritoriul ucrainean este ilegala. Intr-un filmuleț video de 9 minute, publicat pe twitter, actorul de la Hollywood a vorbit despre ce il leaga de Rusia, parerea sa despre…

- Actorul american Arnold Schwarzenegger i-a cerut joi președintelui rus Vladimir Putin sa „opreasca acest razboi”, iar soldaților ruși le-a transmis ca iși sacrifica viețile ”intr-un razboi fara sens, condamnat de intreaga lume”, relateaza The Guardian . Fostul guvernator al Californiei, in varsta de…

- Rusul Daniil Medvedev și belarusa Arina Sabalenka și-au exprimat speranțe de pace și de incetare a conflictului din Ucraina, declarand ca au simțit la propriu condamnarea acestui conflict cand oficialii din tenis au eliminat orice mențiune la țarile lor de origine la turneul de la Indian Wells (California),…

- Liderul de la Kremlin spune ca invazia din Ucraina „merge conform planului” și anunța compensații in bani pentru soldații ruși, dar și pentru familiile celor decedați. Vladimir Putin a acuzat forțele ucrainene ca folosesc civili pe post de „scuturi umane”, intr-un discurs live. Putin i-a descris pe…

- Soldatii rusi aflati in cautarea unei partenere au incercat sa intre in vorba cu femeile din Ucraina pe reteaua sociala Tinder, dedicata intalnirilor romantice. In plus, o ucraineanca a povestit ca i-au aparut pe Tinder profilurile unor militari rusi „aflati in zona”, informeaza New York Post. „Practic,…

- Președintele Federației Ruse a avut o adresare, inregistrata și publicata in zorii zilei, cu puțin timp inainte de a declanșa operațiunie militare din țara vecina, Ucraina. „Dragi cetațeni! Astazi, consider ca este necesar sa revin la evenimentele tragice, care au loc in Donbass și la problemele privind…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Ucraina a cerut arme de la Germania, in contextul unui potential conflict cu Rusia, dar noul guvern de centru-stanga al nemtilor pare reticent. Vecinii nostri s-au aratat foarte dezamagiti. Ucrainenii sunt de parere ca statalitatea lor este amenintata de catre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, iar…