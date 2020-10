Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost transportat de urgența la spital, cu un elicopter al Marinei, la nici 24 de ore dupa ce a anunțat oficial ca a fost infectat cu coronavirus.

- Actorul Alexandru Arșinel a ajuns din nou la spital. Acesta a fost operat de urgența, din cauza unor probleme de sanatate.La cei 81 de ani, problemele par sa se tina lant de Alexandru Arsinel. Actorul a spus, in exclusivitate, pentru ROMANIA TV ca se afla la spital, unde a suferit o interventie…

- O femeie a ajuns la spital in urma unui accident intre un autotren și o mașina, care a avut loc in aceasta dimineața la Ratoș. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis ca doar o singura persoana a fost ranita in accident. Femeia a ramas blocata in autoturism, in stare de semiinconștiența.…

- Echipaj SMURD, chemat de urgența! Fetița de 7 ani din Argeș, ranita dupa ce a cazut de pe bicicleta. Luni, 7 septembrie, echipajul SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș a intervenit in localitatea Tigveni, pentru a acorda ingrijiri medicale și pentru a transporta…

- Mario Fresh a ajuns de urgența la spital in Grecia, acolo unde se afla in vacanța alaturi de iubita sa, Alexia Eram. Artistul a fost ințepat de un arici de mare. Mario Fresh și Alexia Eram au plecat pentru cateva zile in vacanța in Grecia, dar distracția le-a fost intrerupta de un eveniment neplacut.…

- Mario Fresh a ajuns de urgența la spital, dupa ce a avut parte un accident in timpul vacanței sale din Grecia. Cantarețul a fost ințepat de o creatura marina, motiv pentru care a fost nevoit sa se prezinte imediat la cea mai apropiata unitate sanitara.

- Imagini accident cumplit. Trei persoane au murit, iar alte trei au supraviețuit impactului violent și au ajuns de urgența la spital.foto Marius Cernescu, un consilier local din Suceava, și fiica sa in varsta de 10 ani, au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitațile Fetești…