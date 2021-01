Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri ies la iveala de cand paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Razvan Simion alaturi de noua sa iubita! Prezentatorul de la ”Neatza” se iubește de mama focului cu focoasa bruneta, dar se gandește tot la Lidia Buble? Gestul care l-a dat de gol pe omul de televiziune! Fanii și-au pus imediat…

- Anda Adam, apariție spectaculoasa pe rețelele de socializare! La cate kilograme a ajuns acum vedeta? Blondina cantarea in trecut peste 60! Incredibil cum arata! A impartașit totul cu fanii din mediul online.

- Andrei Stoica a revenit in Romania dupa o pauza de doi ani. Challenger-ul obligatoriu la centura mondiala ONE FC a avut emotii in fata lui Pavel Voronin, castigand prin decizie majoritara un meci in care ambii sportivi au fost numarati cate o data. Campionul DFS, Ionut Iancu, a pierdut revansa cu Marius…

- Surprize, surprize in showbiz-ul romanesc! Ana-Maria Mocanu este deranjata la culme de ”divele” care iși editeaza excesiv pozele! Bruneta ii calca pe urme Oanei Zavoranu! Incredibil ce a postat pe rețelele de socializare!

- Relatia primarului general al Capitalei cu Guvernul si cu PNL este una foarte corecta, iar consilierii generali vor sustine proiectele lui Nicusor Dan, "care are nevoie de sprijin pentru a corecta toate greselile pe care PSD le-a facut in Bucuresti", a declarat joi presedintele PNL Bucuresti, Violeta…

- Potrivit imaginilor Cancan.ro, la cei 40 de ani ai sai, Razvan Simion traiește a doua tinerețe și nu ezita sa-și rasfețe noua iubita. Echipați corespunzator, de pandemie, atunci cand au intrat in local, cei doi au pastrat distanța fizica. La iesire din restaurant, Razvan Simion și…