Sindicaliștii din educație au primit duminica un mesaj intern din partea liderilor Simion Hancescu și Marius Nistor, prin care le detaliaza rezultatul negocierilor de la Guvern, dar le ș icer profesorilor sa ramana calmi, sa aștepte adoptarea OUG in Guvern și le-au precizat foarte clar ca ”fara semnatura noastra, greva nu se oprește. Ei au […] The post Mesajul liderilor de sindicat din educație pentru profesori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .