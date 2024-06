Judecatoarea Adriana Stoicescu a transmis primul mesaj dupa realegerea lui Dominic Fritz in funcția de primar al Timișoarei. Magistratul a criticat in repetate randuri anumite evenimente dedicate comunitații LGBT, subliniind ca, deși nu are nimic impotriva reprezentanților acesteia, considera ca o promovare excesiva este deranjanta. „Buna dimineața din Gayșoara! Sa avem o saptamana plina de […] The post Mesajul judecatoarei Stoicescu dupa realegerea lui Fritz: Buna dimineața din Gayșoara appeared first on Puterea.ro .