Karim Benzema a primit un mesaj superb, din partea iubitei sale, dupa ce a cucerit Balonul de Aur. Atacantul de la Real Madrid a fost felicitat de noua sa partenera de viata. Karim Benzema a cucerit pentru prima data in cariera Balonul de Aur. Starul francez a primit trofeul mult ravnit intr-o gala ce a […] The post Mesajul iubitei lui Karim Benzema, dupa ce starul de la Real Madrid a cucerit Balonul de Aur: „A fost o noapte magica” appeared first on Antena Sport . The post Mesajul iubitei lui Karim Benzema, dupa ce starul de la Real Madrid a cucerit Balonul de Aur: „A fost o noapte magica” first…