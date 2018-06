Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj al filosofului Mihai Sora a fost transmis, duminica seara, la boxe in Piata Victoriei din Bucuresti, in timp ce mii de oameni protestau. „Sunt cu doi ani mai mare decat tara mea si ma doare sa vad ca tara mea sufera, dar imi pun speranta in cei ce vor veni dupa mine, in copii, speranta ca vor…

- Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a fost invitat de Mihai Gadea la Antena 3 , in emisiunea Ediție Speciala de duminica, 10 iunie, la o zi dupa mitingul PSD. Liviu Dragnea a spus, printre altele, ca “NATO și UE au finanțat și susținut public statul paralel”. „Am vrut sa aratam…

- Liviu Dragnea a afirmat in discursul tinut sambata seara la mitingul organziat de PSD in Piata Victoriei ca statul paralel este "o fratie josnica, periculoasa, care vrea sa scoata democratia din joc” si ca beneficiarii acestuia sunt politcienii care pierd alegerile la urne, in acest context liderul…

- Ludovic Orban, despre mitingul PSD: MITING DE INTIMIDARE! Este limpede pentru orice om cu bun simț!, a scris liderul liberalilor, sambata, despre manifestația care urmeaza sa aiba loc incepand cu ora 20.00 in Piața Victoriei. Nu va lasați impresionați de mulțimea adunata cu arcanul și pe care comunistoizii…

- ”Cum sa faci miting contra abuzurilor cand folosesti abuzul ca mijloc de aducere cu forta a oamenilor la miting? Primim din toata tara informatii despre modul abuziv in care angajati ai institutiilor statului, primariilor, companiilor de stat, serviciilor deconcentrate, serviciilor publice din subordinea…

- Cumnata lui Ludovic Orban a fost ranita intr-un accident auto, in Piața Victoriei, in dupa-amiaza zilei de luni, 16 aprilie. In evenimentul rutier a mai fost implicat un șofer, ambii conducatori auto fiind transportați la spital, cu rani ușoare. Din primele cercetari, la volan se afla soția lui Leonard…