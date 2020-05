Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de inscriere la cursurile organizate in cadrul proiectului ”Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru” se prelungește pana la 30 iunie 2020, anunța Primaria Talmaciu care gestioneaza acest proiect. Absolvenților acestor cursuri le vor fi oferite, in urma unui concurs de proiecte,…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert, a declarat marti ca, in general, este multumit de felul in care colegii sai si-au facut datoria de la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in prezent, insa aceasta perioada a „developat” si o serie de deficiente…

- Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, considera ca examenul de Bacalaureat si Evaluarea Nationala ar fi trebuit echivalate cu mediile anilor de liceu si gimnaziu. „Eu cred ca, tinand cont de ce s-a intamplat, de faptul ca aproape un semestru – in care tinerii din clasele…

- „Toate formele de durere și suferința sunt ca un clopoțel pe drumul lor, care suna cand ei se abat de la calea dreapta, și acel clopoțel ii va conduce inapoi catre iubirea pentru aproapele și curajul de a trai.” (Martinus) A trecut ceva timp de cand omenirea nu a mai trait un asemenea eveniment-șoc,…

- Un numar de 1.800 de elevi din judetul Covasna nu au conditii tehnice pentru a participa la cursuri on-line, releva datele centralizate de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) din raportarile transmise de catre directorii unitatilor de invatamant. Seful ISJ Covasna, Kiss Imre, a precizat, joi, ca potrivit…

- Primaria Sfantu Gheorghe a inceput vara trecuta lucrarile de modernizare a cladirii fostului liceu tehnologic „Kos Karoly”. In prezent se lucreaza la interiorul cladirii din spate, iar costul lucrarilor este acoperit de municipalitate din resurse proprii. In prima faza a lucrarilor, care au inceput…

- Lucrarile agricole in camp, precum pregatirea patului germinativ, semanatul culturilor de primavara si tratamentele fito-sanitare, se vor desfasura in ansamblu in conditii relativ bune, cu exceptia zilelor in care se vor semnala precipitatii, releva prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Numarul persoanelor izolate la domiciliu dupa ce au intrat in contact cu persoane care au fost in zone cu risc sau suspecte de infectie cu coronavirus s-a dublat in ultimele 24 de ore, ajungand vineri de la 83 la 195. Majoritatea persoanelor izolate sunt din orasul-statiune Covasna, unde au fost confirmate…