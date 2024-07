Mesajul inedit afișat pe un autobuz din București. Călătorii au rămas uimiți O nota de umor in transportul publicIntr-un autobuz STB, in mijlocul instrucțiunilor obișnuite pentru respectarea regulilor, a aparut un mesaj care le-a smuls zambete calatorilor: „Stimați calatori, pentru coborare va rugam sa va pregatiți din timp! Nu coborați cu tot cu scaun!". Mesajul face referire la persoanele care, din graba, uita sa se ridice la timp și astfel scaunele autobuzului au de suferit.Textul a atras atenția tuturor pasagerilor, generand hohote de ras și comentarii amuzante. Unii calatori au remarcat ca mesajul este un mod creativ de a atrage atenția asupra unei probleme reale,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe trenuri de calatori care trebuiau sa ajunga in Gara de Nord din Bucuresti au intarzieri care variaza intre cateva zeci de minute si trei ore. Cea mai mare intarziere o are trenul international care vine de la Viena, via Budapesta. Compania de cai ferate CFR SA a avertizat ca din cauza temperaturilor…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar, incepand cu data de 11 iulie 2024, fata de BUCUR SERBAN, manager al Spitalului Clinic CF Nr.2 Bucuresti, pentru savarsirea a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un incendiu de vegetatie se manifesta in proximitatea autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 32, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- In urma cu trei zile, pe 21 iunie, intregul Regat al Marii Britanii a sarbatorit „King’s Birthday”, fiind celebrat actualul suveran, Regele Charles. Un astfel de eveniment a avut loc și la Ambasada Marii Britanii de la București, iar printre invitați s-au numarat personalitați importante romanești.…

- Miercuri, 12 iunie, București va fi gazda unui seminar al Asociației Fondurilor Europene de Garantare pentru Calatorii și Turism (EGFATT) la care, alaturi de specialiștii acestei organizații, va lua parte o delegație a ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului condusa de dl. ministru…

- CARANSEBEȘ – Cunoscuta scriitoare de literatura fantastica, caransebeșeanca Lavinia Calina a venit in weekend la București, tocmai din Anglia, pentru a-și lansa cel mai nou volum: Pasarea Maiastra – Prin foc și furtuna! Cu 13 volume deja la activ, majoritatea aparținand genurilor fantasy și science…

- Stimați cetațeni ai Municipiului Alba Iulia, Ma numesc Diana Ludoșan, de profesie avocat, fiica medicilor ginecologi Ludoșan Mircea si Ludoșan Emilia, pe care desigur ii cunoașteți cu toții prin implicarea lor de peste 40 de ani in sprijinul comunitații. La fel ca si familia mea, m-am nascut și am crescut…

- O noua saptamana plina pentru sportivii CSM Constanta, care sunt angrenati in lupta pentru medalii si trofee in competitiile interne si internationale Handbalistii lupta pentru Cupa Romaniei, in turneul F4 de la Bucuresti. Tot in Cupa Romaniei, pugilistii urca in ring, la Braila, iar ciclistii iau startul…