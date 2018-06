Stiri pe aceeasi tema

- Silvia a fost desemnata sambata seara, in cadrul Galei ce a fost difuzata la Kanal D, castigatoarea sezonului „Bravo, ai stil! All Stars”. La o zi dupa ce a caștigat premiul de la “Bravo, ai stil! All Stars”, Silvia Popescu a transmis un mesaj emoționant. In randurile scrise pe Instagram, marea castigatoare…

- La o zi dupa ce a caștigat premiul de la “Bravo, ai stil! All Stars”, in urma deciziei juraților exigenți, Silvia Popescu a transmis un mesaj emoționant. In randurile așternute pe o rețea de socializare, finalista de la emisiunea prezentata de Ilinca Vandici și-a scos la iveala latura sensibila. Deși…

- Reacția Iulianei Doroftei dupa ce a pierdut finala “Bravo, ai stil! All Stars”. Dezamagita de rezultat, tanara a avut puterea de a-si felicita rivala, pe Silvia. “O felicit pe Silvia! Ii doresc multa fericire si liniste sufleteasca. Sper sa foloseasca banii castigati in scopuri onorabile. Sunt dezamagita…

- Silvia Popescu a fost votata aseara cea mai stilata femeie din Romania și a primit un premiu de 100.000 de lei. La finalul emisiunii, ea a mulțumit juriului care a dus-o in finala, mai puțin Iuliei Albu, pe care a ”sarit-o” intenționat, pesemne ca cele doua nu se scalda in aceeași apa. Marea finala…

- Atat jurații, cat și publicul, au fost de acord ca cea mai stilata femeie din Romania este Silvia Popescu, una dintre cele mai controversate concurente ale emisiunii. Aceasta a pus mana pe un premiu de 100.000 de lei! Dupa prima parte a emisiunii, Silvia, care avea oricum imunitate, avea 22 de puncte…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS! Sesiunea de votare va fi deschisa pana la Marea Finala "Bravo, ai stil! All stars", difuzata in direct, pe 16 iunie, si se va inchide in momentul in care Ilinca va spune in emisiune &"STOP VOT!&".

- Moartea lui Cristian Țopescu a indoliat o țara intreaga. Comentatorul sportiv a fost mentorul personalitați de la noi, printre care și Cosmin Cernat. Vestea morții acestuia l-a indurerat profund pe prezentatorul de la Exatlon, care in prezent se afla in Republica Dominicana. (Afla aici cum poți caștiga…

- Cantarețul Karym trece printr-o perioaa grea, dupa ce tatal lui a murit. Artistul și-a ingropat ieri tatal și și-a gasit cu greu cuvintele prin care sa exprime durerea pe care o simte. Karym a postat pe pagina lui de Facebook un mesaj de ramas bun plin de durere. „Ramas bun, tata! Dumnezeu sa te odihneasca…