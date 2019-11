Stiri pe aceeasi tema

- Fostul candidat al PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu a declarat ca in al doilea tur a votat "impotriva", spre deosebire de primul tur, cand a votat "pentru schimbare". "Ziua votului este o zi de sarbatoare pentru democratie. Nu e deloc cazul astazi, este o zi trista, este…

- "Astazi am facut schimb cu Madalina Ghibusi si am fost primul roman de pe glob care a votat in turul al 2-lea al alegerilor prezidențiale 2019. Am votat cu gandul ca de aici de la "capatul lumii" vom contribui, impreuna cu familia și prietenii noștri, la o noua șansa pe care Romania o merita…

- "Am votat cu acel candidat care a demonstrat ca poate reprezenta România cu profesionalism si demnitate în Europa si în lume. De asemenea, m-am uitat la mesajul pe care românii din diaspora l-au transmis. Este un lucru extrem de emotionant sa vezi ca de la nunta mergi…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu a votat, duminica, la alegerile prezidentiale, alaturi de fiul sau. "Am votat pentru ca tinerii sa aiba motive sa ramana in Romania si sa contribuie la bunastarea acestei tari. Pentru o Romanie a respectului, respect pentru romanii de toate…

- USR ar avea impresia „ca li se cuvine o felie semnificativa, mai ales din votul Diasporei”. Klaus Iohannis le-a transmis vineri simpatizantilor din diaspora ca trebuie sa se alature PNL, nu USR : "Trebuie sa mergem impreuna mai departe fiindca doar așa avem șanse impotriva colosului PSD , ca inca…