Mesajul făcut de Joe Biden pentru Rusia: ''Nu avem de ce să ne temem de amenințările nucleare venite din partea lui Vladimir Putin”

- Nu avem de ce sa ne temem de amenințarile nucleare venite din partea lui Vladimir Putin, spune președintele american Joe Biden. Este reacția venita dupa ce Kremlinul a ordonat creșterea gradului de alerta pentru forțele nucleare. Potrivit evaluarii din acest moment, administrația de la Washington…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Presedintele american Joe Biden a denuntat miercuri seara "atacul nejustificat" al Rusiei asupra Ucrainei, dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a anuntat o operatiune militara pentru a-i apara pe separatistii din estul tarii, informeaza AFP.

- Joe Biden a avut o prima reacție dupa anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. ”Rusia a decis sa rupa o bucata din Ucraina”, a spus Joe Biden marți seara, in prima ieșire oficiala a președintelui american dupa anunțul lui Vladimir Putin…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Ucraina a acuzat marți Rusia ca desfașoara echipe de lunetiști și unitați de tancuri in zona Donbas, gata de a trage in militarii ucraineni pentru a-i provoca pe aceștia sa riposteze. Acuzațiile, facute de ministrul ucrainean al apararii, vin chiar in ziua in care este programata o discuție in format…