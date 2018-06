Mesajul FABULOS al unui român stabilit în Anglia. "Am fost şi eu cocalar ca voi, dar acum..." Dinu Șovea a scris inca o data despre viața sa din strainatate și despre ce i s-a intamplat. "Am fost si eu cocalar ca voi. Imi amintesc cu zambetul pe buzele… de jos, cum ma laudam in ’93-’94, cu o tigaie de Audi A3, luata din Germania de noua. Vreo 35 de mii de EURO dadusem pe ea, dar ma vedeam zeu. E drept a pe atunci voi aveti Dacia 1300, dar asta nu imi dadea dreptul sa ma cred cineva. Nu eram eu superior, pentru simplul fapt ca aveam bani, tot ce voiam si masina tare, erati voi saraci si inferiori. Dar cocalar cum eram, ma laudam. Bine ca nu era FB pe atunci, ca ma faceam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

