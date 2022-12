Stiri pe aceeasi tema

- Alexia, adolescenta de 15 ani careia medicii i-au replantat brațele intr-o operație de 20 de ore, a fost externata astazi din spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Tanara a oferit primele declarații, dupa accidentul cumplit din Pașcani. Iata ce marturisiri a facut, cu zambetul pe buze, Alexia!

- "Se spune ca omul sfințește locul!!! Alexia este intr-un loc binecuvantat, inconjurata de trei dintre supereroii ei, ai noștri, ai țarii… trei dintre cei mai fantastici, profesioniști si dedicați medici, care ne-au redat viața si ne-au așezat zambetul pe chip. Va mulțumim din suflet, din inima, din…

- Imagini emoționante: adolescenta cu brațele replantate. O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele unei adolescente de 15 ani, ranita grav intr-un accident rutier.

- Au aparut primele imagini cu fata careia i-au fost amputatele bratele in accidentul de la Pascani, pe contul de Facebook al Consiliului Judetean Iasi. Imaginile au fost filmate de mama Alexiei si o arata pe fiica ei mergand pe holurile spitalului impreuna cu medicii si asistentele care lucreaza acolo.…

- “Starea fetei este foarte buna, in cursul zilei de luni a avut o noua interventie chirurgicala in care a fost grefat complet bratul drept, putem spune ca membrul superior drept a fost acoperit in totalitate, la bratul stang a avut o interventie de acoperire partiala a defectelor cutanate, necesita inca…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reușit o adevarata minute, iar acum o adolescenta va putea sa duca o viața normala. Din fericire, mainile Alexiei, fata ranita grav in accidentul de la Pascani, in care un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat,…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat ambele maini unei fete care a fost grav ranita in accidentul de la Pascani, in care un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat. Alexia va fi supusa si altor operatii si va avea nevoie de un program intens…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata, scrie Agerpres.…