Stiri pe aceeasi tema

- Romania este una dintre țarile cele mai implicate in acordarea de sprijin umanitar ucrainenilor fugiți din calea razboiului. Peste jumatate de milion de refugiați ne-au trecut pana acum granițele de la inceputul conflictului militar, iar o buna parte dintre ei și-au continuat drumul catre vestul Europei.…

- Un soldat ucrainean, aflat pe front, a trimis un mesaj de multumire adresat Romaniei, pentru ajutorul acordat refugiatilor ucraineni. "Veti fi cei mai buni prieteni ai nostri, pentru totdeauna", scrie militarul.

- Marile rețele comerciale din Romania le cer consumatorilor o „atitudine responsabila” și sa nu cumpere mai mult decat cantitațile necesare consumului zilnic. Mesajul vine in contextul in care, atat pe fondul razboiului din Ucraina, cat și al temerilor ca vor crește prețurile, mulți romani s-au grabit…

- Mobilizarea romanilor in sprijinul refugiatilor este una impresionanta, iar lista statelor care trimit ajutor in Ucraina e in crestere. Peste 33 de mii de ucraineni sunt in prezent in Romania. O parte dintre cei care fug acum din calea razboiului sunt puși in fața unor provocari suplimentare. Este vorba…

- Și Cristiano Ronaldo, starul lui Manchester United, s-a alaturat grupului sportivilor, oficialilor și forurilor internaționale care au luat poziție impotriva razboiului, dupa ce Rusia a invadat Ucraina joi. Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care face apel la umanitate:…

- Incepand cu aceasta dimineața, Rusia a inceput o intervenție militara in Ucraina, folosind rachete, avioane și tancuri. Au fost semnalate explozii in mai multe zone din țara, inclusiv Kiev. Un mesaj emoționat al unui soldat din Ucraina, din timpul luptelor cu rușii, a ajuns viral pe rețelele de socializare.…

- VIDEO Mesajul unui soldat ucrainean, dupa invazie: A fost macel! Deocamdata suntem vii. Dar in caz de ceva, mama, tata, va iubesc! Un soldat ucrainean a transmis un mesaj video parinților sai, la scurt timp dupa ce Putin a atacat Ucraina cu avioane, nave militare și tancuri. Barbatul a vrut sa iși asigure…

- Pana la lacrimi. Un soldat ucrainean a transmis un mesaj video parinților sai, dupa ce Putin a atacat Ucraina cu avioane, nave militare și tancuri.„Mama, tata va iubesc. Totul va fi bine.”Ucrainenii sunt șocați și ingroziți de ceea ce li se intampla.