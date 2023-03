Stiri pe aceeasi tema

- Un bilet scris in limba germana a fost gasit recent, in zidurile Cazinoului din orașul de la malul marii, cladirea simbol a Constanței despre care se știe ca se afla in plin proces de renovare. Anunțul a fost facut marți dimineața, de catre primarul orașului Vergil Chițac. „Un nou mesaj cu mare incarcatura…

- Este vorba de un bilețel scris in limba germana și ascuns in zidarie de unul dintre muncitori, ca marturie peste timp a calvarului pe care-l indura. „Iubite prieten ce vei gasi aceste randuri, Dumnezeu sa te binecuvanteze. Sunt aici ca deținut politic din 1951, 16 Vll (iulie), pana (acum) 1952, V (mai),…

