Stiri pe aceeasi tema

- 1 Iunie a fost sarbatorita la Camera Deputaților prin Ziua Porților Deschise pentru copii. Micuții care au mers sa vada, marți, aceasta aripa a Palatului Parlamentului au fost intampinați de fanfara Jandarmeriei, dar și de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. “E o institutie importanta…

- Mii de parinți și-au adus, astazi, copiii la Parlament. Coada de la intrarea in Casa Poporului a fost de zeci de metri. Cei mici au fost intampinați chiar de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban.Pentru o zi, Ludovic Orban și-a cedat scaunul de președinte. El a fost ocupat rand pe rand de…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc miercuri, in plen reunit, pentru a fi prezentat Planul National de Rezilienta si Recuperare (PNRR), a anuntat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, dupa sedinta Birourilor permanente reunite. „Birourile permanente reunite au hotarat convocarea…

- Proiectul de lege privind implementarea și dezvoltarea tehnologiei 5G va intra maine in plenul Camerei Deputaților pentru vot. Proiectul a fost adoptat saptamana trecuta de comisiile raportoare din Camera Deputaților cu majoritate de voturi. Comisia IT, comisia de aparare și comisia juridica au aprobat…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a fost chemat de PSD in plenul Camerei Deputaților de luni. Ministrul Ioana Mihaila este invitat in Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a da explicații referitoare la situatia deceselor asociate Covid – 19. Camera Deputatilor si Senatul au respins, in plenul reunit…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca proiectul legii 5G va fi adoptat de Parlament in procedura de urgenta, asa cum a stabilit Guvernul. „Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Ramane asa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu presedintele Camerei Deputatilor, membri ai Parlamentului.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a anuntat marti ca sedinta plenului reunit al Parlamentului va avea loc saptamana viitoare. „Saptamana viitoare va fi un plen comun, cel mai probabil marti, vom consulta liderii de grup si vom stabili saptamana viitoare data plenului. E un plen in care…

- Ceea ce se intampla in aceste zile, in plina stare de alerta de COVID 19, la Senat și Camera Deputaților, este de domeniul incredibilului și sfideaza orice regula de izolare in aceasta perioada. Potrivit surselor Puterea.ro, mai multe femei care asigura funcționarea lifturilor destinate numai senatorilor…