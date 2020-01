Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu le-a oferit fanilor o surpriza de proporții, dupa ce a dezvaluit ca a fost colindat de catre nimeni altul decat Bobița din Las Fierbinți. Carismaticul actor a dorit sa marcheze sarbatorile de iarna din acest an intr-un stil tradițional, pentru ca s-a pregatit corespunzator și a plecat…

- Moartea lui Vasile Burtea, tanarul de numai 18 ani din Buzau a lasat un gol imens in inimile tuturor prietenilor sai. Imediat dupa ce au aflat de tragedie, aceștia au postat pe contul de Facebook al baiatului numeroase mesaje dureroase de adio, dar au și luat o decizie importanta.

- Andreea Raicu a postat o fotografie alaturi de Catalin Maruța in descrierea careia a spus care este noul proiect in care este deja implicata, scrie playtech.ro. Majoritatea gospodinelor cunosc iubitul concurs organizat in cadrul emisiunii La Maruța. Acestea se intreg in rețete care mai de…

- Andreea Mitu este una dintre cele mai apreciate si iubite sportive din tara noastra. Vedeta este o femeie fericita de cand a dat nastere unul baietel minunat, pe nume Adam. Fanii au fost atunci in extrem de incantati de veste si au felicitat-o din suflet. Recent, celebra tenismena le-a impartasit admiratorilor…

- Imediat dupa Spania - Romania 5-0, cand Cosmin Contra (43 de ani) și-a anunțat demisia, GSP.ro a organizat un sondaj prin care a invitat suporterii echipei naționale sa voteze omul potrivit pentru inlocuirea lui „Gurița”. Aceștia au raspuns prezent, iar preferatul lor a fost Mirel Radoi (38 de ani).…

- Mesaj emotionant al unei fetite pentru soferii care urca beti la volan. Micuta ii indeamna pe acestia sa nu conduca in stare de ebrietate, intrucat cineva drag ii asteapta acasa. Filmuletul a fost postat de mama fetitei pe o retea de socializare.

- Simona Gherghe, unul dintre cele mai iubite și indragite personaje din showbizul romanesc a vorbit sincer despre copilaria pe care a avut-o. Dincolo de omul din fața camerelor, Simona Gherghe este o femeie simpla, pentru care mereu au contat lucrurile mici, dar cu mare valoare emoționala.

- Una dintre victimele accidentului, care a vut loc ieri la Drochia, cu implicarea ambulantei, este mama lui Lilu. Prezentatoarea a scris un mesaj emotionant despre perioada dificila prin care trece acum si ii indeamna pe toti sa traisca din plin fiecare moment.