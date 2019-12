Mesajul emoționant al Prințului Harry: „Pierderea unui părinte este incredibil de grea” Prințul Harry al Marii Britanii le-a transmis un mesaj emoționant copiilor ai caror parinți au facut parte din Forțele Armate Britanice.Imbracat in costum de Moș Craciun, Prințul Harry și-a inceput discursul cu tradiționalul "Ho! Ho! Ho!"."Am auzit ca sunteți 190 acolo, așa ca va rog sa faceți cat mai mult haos posibil. De asemenea, vreau sa va incurajez sa va uitați in jurul vostru și sa vedeți ca faceți parte dintr-o familie. Pe o mare parte dintre voi v-am intalnit anul trecut și știu cat de puternici sunteți", a spus Prințul Harry, potrivit Mediafax.Petrecerea pentru copiii ramasi fara un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

